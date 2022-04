Didier LINGEE

Je dispose des compétences suivantes:

- Elaborer, faire évoluer les procédures qualité et contrôler la conformité de leur application.

- Analyser les non-conformités, définir et préconiser les actions correctives et contrôler leur mise en œuvre.

- Suivre et analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations.

- Apporter un appui technique aux opérateurs et aux services qualité, études, production.

- Analyser les éléments de fabrication et définir les procédés, les moyens et les modes opératoires.

- Etablir les documents de fabrication, validation ou installation (gammes, procédures, cahiers des charges. et en contrôler la conformité d’application.

- Organiser et mettre à jour les supports d’information et de suivi (nomenclatures, documents techniques.

- Evaluer et chiffrer les coûts et le temps de fabrication.

- Normes qualité (ISO 9001 version 2008.

- Informatique : Outils bureautiques (Traitement de texte, tableur, messagerie, présentation) ; Gestion commerciale (SAGE) ; CAO/DAO (Solidworks) ; FAO (Lantek, Alma Sapex.

- Langues : Anglais (écrit: notions ; oral: notions); Espagnol (écrit: notions; oral: notions.



Mes compétences :

Methodes

Moto

Qualité

Rugby