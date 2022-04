Didier LINGUISSI

Bonjour,



je suis au Congo, depuis 10 jours dans l'objectif de me lancer dans un nouveau challenge mais cette fois ci au pays après une longue expérience en France de le domaine de l'informatique



je suis donc en recherche active , pour un poste dans le domaine de l'informatique( Administration réseau, Gestion de parcs et autres) dans les secteurs bancaires , logistiques , pétroliers et autres



Mon email d.linguissi@gmail.com , mon phone 055767474 MERCI Bcq pour votre aide



Mes compétences :

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

Dynamic Host Control protocol

WINS

TCP/IP

Serveur Administration

SAP

PC Anywhere

Oracle

Nokia

Nationalité Congolaise Administration

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange 2003

InterDev

IBM AS400 Hardware

HTC

Domain Name Server Protocol

Citrix Winframe

Business Objects

BlackBerry

Audit

Active Directory