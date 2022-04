Didier LODEWYCKX

Consulting - Coaching: 15 ans d'expérience dans les PME.

Médiateur agrée en matière civile, commerciale et sociale

Expérience de vie en Belgique, France et Pays-Bas.

Accredited Associate of the Institute for Independant Business

SAP Business One Certificated Implan

One Page Business Plan Certification (in progress)

ISO certified

Accréditation Région Walonne

Accréditation Région Flamande

Accréditation Cabinet de recrutement



Domaines de Compétences



Bâtiment, Transport, Industrie, Horeca, Négoce, Automobile, Grande Distribution, ...

Stratégie

Ressources Humaines

Organisation générale

Calcul de coûts de revient

Marges contributives

Outils de gestion extra-comptables

Gestion prévisionnelle

Méthode de calcul et de présentation des devis

Planification

Approvisionnements et stocks

Controle de chantier

Politique salariale motivante

Politique commerciale, de produit, de mise en marché, de prix

Transmission de société

Valorisation de société

Structure commerciale

Management force de vente

Gestion de l’assortiment, optimalisation du linéaire

Politique de merchandising

Rationalisation des méthodes de travail



Cars: Karting durant de nombreuses années en Europe

Circuit en voitures de tourisme

Rallye de Monte-Carlo Historique et de nombreux autres rallyes historiques

Championnat de Belgique Historique sur circuit

Licence H1 Internationale

Tests pour Maserati, Porsche, Audi



