Didier LOGERAIS

Au cours de mes 7 ans en cabinet d'audit, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses entreprises : certaines très dynamiques d'autres au contraire sans projet; des salariés motivés, d'autres sans ressources; des environnements de travail tendant vers l'idéal et d'autres pas agréables.



Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise type patrimonial, internationale, pleine de projets, d'énergie, un cadre de travail simple mais efficace. Tout n'était pas parfait mais globalement une entreprise qui peut sur certains points servir de modèle. Le résultat : une efficacité redoutable.



En 2003, j'ai décidé de créer un concept innovant mettant l'Homme et son environnement au coeur de l'efficacité de l'entreprise.



TOIT de SOI est un cabinet d’audit, de conseil et de formation qui accompagne les entreprises dans le développement de ses performances en prévenant les risques psychosociaux, en améliorant les relations humaines et en développant un bon climat de travail.

Sa mission consiste à développer un véritable sentiment de bien-être au travail afin que l’organisation et ses Hommes aient l’envie de grandir ensemble.



Convaincu que les dimensions économiques et sociales d'une entreprise sont intimement liées, notre objectif vise à améliorer la performance de l'entreprise par le développement du bien-être et la qualité de vie au travail de ses salariés. Notre expertise s'appuie sur une méthodologie réalisée sur mesure enrichie d'interventions de terrain.



Quelques références clients : Arc International, Auchan, Boulanger, C2RMF, Crédit Immobilier de France, Damart , Eaux du Nord (Filiale Lyonnaise des eaux), ECL(filiale RIOT TINTO ALCAN), Générale de Santé, Leroy Merlin, Pimkie, Ministère de la Culture et de la Communication, Partenord Habitat, Roquette, SMURFIT KAPPA, ...



Les reconnaissances du cabinet TOIT de SOI:

- Habilitation CARSAT – INRS

- Certification AFNOR Santé / Qualité de vie au Travail des consultants

- Certification ISQ – OPQF – formation, domaine Management des Hommes

- Certification ISQ - OPQCM – conseil, domaine Ressources Humaines



Nos partenaires :



La Crête : troupe de théâtre en entreprise avec laquelle nous développons des ateliers, des interventions de sensibilisation sur les thématiques des RPS (harcèlement, stress, burn out etc…) de la Qualité de vie au travail (idées reçues, enjeux etc…) en utilisant l’humour.



Entreprises et Cités : réseau d’entreprises de la Métropole Lilloise. Nous bénéficions des services d’expertise apportés par Entreprises et Cités à ses membres, nous intervenons également en tant qu’animateur du club RH et en tant qu’expert auprès des clients d’Entreprises et Cités.



L’INTEFPT (Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle). Partenariat institué dans le cadre de la Mission SST-FP (Santé-Sécurité au travail dans les Fonctions Publiques) qui nous a permis de développer 2 formations destinées à la fonction publique sur les thèmes de la prévention des RPS, les risques liés aux TIC.



TOIT de SOI s'investit également dans des associations professionnelles spécialisées afin d'être toujours au cœur de l'actualité et des évolutions de son métier.



FFP : Fédération de la Formation professionnelle

ARSEG : réseau professionnel consacré aux Directeurs de l’Environnement de Travail

MOM21 : Mouvement associatif pour l’Organisation et le Management du 21ème siècle

myRHline : le portail des professionnels des RH

ANDRH : Association Nationale des DRH

Le CREPI, à l’initiative d’EIFFAGE et de ses partenaires : clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion



Enfin, pour compléter mon profil :



- je suis impliqué dans le secteur de l'insertion depuis 1992 auprès d'une structure située à Tourcoing : D.MULTIPLE. L'association accompagne environ une trentaine de salariés en très grandes difficultés. Depuis 8 ans j'en suis le président.



