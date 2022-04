J'ai plus de 25 années d’expérience dans :

- l’organisation, la production, la coordination, communication et diffusion de spectacles et manifestations en tout genre au travers des postes de Chargé de Diffusion (théâtre, cirque, jeune public, événementiel), Coordinateur, direction acteurs, Chargé projet, Chargé d’étude et de développement culturel, Assistant de Direction et de Production.



- développement de formations dans différents domaines : artistiques, santé, …



- l’accompagnement de projets et structures culturelles,



- l’animation de stages et ateliers : théâtre, respiration, …

avec toujours la même volonté de coordonner, de simplifier, et surtout d’amener à chacun la liberté d’être.

Le principe de l’accompagnement est de lier à la fois la formation pure sur des modules précis au coaching personnalisé favorisant le développement personnel.



Créateur de la méthode R.E.V.E. Respire, Ecoute, Visualise, Evolue, méthode novatrice dans le principe d'intégrer ce que Respirer Juste veut dire. Avec des formations spécifiques pour thérapeutes et tout public, ainsi que des actions individualisées permettant l'évolution vers une santé florissante.





Création de modules de formation pour l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (APHM) auprès d'infirmier(e)s anesthésistes, infirmier(e)s psychiatrie, aides soignant(e)s

Les thématiques des formations :

- Dynamique et cohésion du personnel agissant au sein de la salle de réveil

- Analyse des situations pédagogiques et transmission des savoirs d'expérience en psychiatrie

- La violence à l'hôpital



Didier Loquin est aussi sculpteur, et est exposé à l’année à la Galerie 28 BIS Maison d’Artistes à Avignon



Formation artistique : Théâtre, Chant, Masque neutre, Clown, Danse, Sculpture // Développement personnel : yoga, méditation (Vipassana) // Pratique de massage depuis près de 20 ans // Comédien, direction d’acteurs



formations.didier-loquin.fr









Mes compétences :

Écoute et pratique

Pédagogue

Gestion du stress

Coaching individuel

Massage intuitif de libérations émotionnelles