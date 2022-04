Didier LORENZI

Associé de Pronesys France depuis sa création en 1999, j'ai obtenu le MBA-Conseil en Management de l'ESC Toulouse en 2013.



J'ai acquis une forte expérience en Gestion de programme et projets IT, Cloud computing et Externalisation des activités IT dans des environnements internationaux multi-culturels.



Depuis le début de l'année 2013, je suis en charge de la redéfinition et de la promotion des offres de services de Pronesys afin d'accompagner les PME dans leur migration technologique.



Mes principal objectif est d'accompagner les clients de la définition à la mise en œuvre de solutions.

- Assurer que les solutions tiennent compte de la stratégie client

- Comprendre les besoins du client

- Conduire le changement



contact: dlorenzi@pronesys.com



Mes compétences :

Consultant senior

Cloud computing

Program management International

Project management