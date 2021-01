Didier-Louis RICHARD

Responsable développement d'entreprise et de projet, en interne ou externe, je dispose de plus de trente années d'expériences acquises auprès des décideurs de PME, grandes entreprises ou associations sur les secteurs des biens d'équipements, de la distribution, de la communication, des services.



Management d'équipes pluridisciplinaires, études conquêtes et développement de marchés représentent mon univers professionnels., communication, marketing, ,vente mes points forts.

Jeune, ma pratique de la compétition sportive m'a donné un esprit de challenge et de conquête que j'ai plaisir à transmettre. Capacité d’analyse, de synthèse et de finalisation, créativité, autonomie, force de proposition.organisé et organisateur je prend et respecte mes engagements.



Peugeot, Thalès, Inter marché, Sdevl Nasa, Darty, Canon, Dassault, MDBA, Kleber, KIS, Publicis, Première Urgence, MACDAN (orange) ont été, entre autres, mes interlocuteurs ou mes employeurs.



Tout comme le sport ou l'amitié , l'écriture, la photographie, le graphisme sont mes passions au quotidien.

Formations de niveau 1, L'anglais peut être une langue de travail, je maîtrise l'outil informatique soft et hard; usage et développement; je suis disponible et fortement impliqué dans les missions confiées.





