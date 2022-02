Didier LUCAS

Je suis actuellement en recherche d'emploi et je suis désireux de trouver un emploi dans le secteur informatique.



J'ai une grande expérience en gestion et développement de projet informatique. Je maîtrise parfaitement la phase de définition des besoins, la mise en place du système d'information, le développement et l'intégration d'une solution, la rédaction des documents des utilisateurs et la formation de ces derniers.

Je suis aussi capable de superviser, de réaliser de la maintenance et d'assurer le suivi d'un système informatique.



Cette expérience, je l'ai développée durant les quinze dernières années sur des grands comptes tels que Michelin, Edf ...



Passionné par les problématiques techniques et les nouvelles technologies, je suis réactif, rigoureux et d'une parfaite autonomie. Doté d'un bon relationnel, ouvert au travail en équipe, je sais faire preuve de pédagogie et d'un excellent sens du service.



Merci d'avoir consulter ma fiche...



Cordialement.



Lucas Didier

lucasdidier@laposte.fr



Mes compétences :

Informaticien