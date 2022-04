Didier LUCAS

Avec une expérience de 30 ans dans les panneaux sandwiches structuraux non aéronautiques, je maitrise l'aspect technique et les performances de ce type de matériaux.

Ferroviaire, outillage spatiale, table aspirante pour imprimante jet d'encre, signalétique....tout ce qui demande de la légèreté et de la rigidité est possible.

Sans parler de composite haut de gamme, les produits que nous réalisons sont en aluminium (alu nida alu).

L'activité de mon entreprise me permet de me rapprocher du domaine de l’architecture avec une première réalisation comme l'Ombrière de Marseille de Norman Foster (panneaux en inox poli-miroir)



Mes compétences :

Design

Sérigraphie

Signalétique

Vente