Didier MAGNIN

Depuis 20 ans, j'accompagne les entreprises qui visent le bien-être au travail avec un management éthique.

J'interviens en coaching et en formation auprès des managers et des dirigeants - Spécialisé en Neurosciences et sciences du comportement, Motivation et connaissance de soi, Performance individuelle et collective, Change management , Prévention/gestion des conflits.

Je facilite l’identification et le développement des motivations pour une implication épanouissante et affine la démarche d'humanisation des organisations.

J'ai notamment piloté un programme innovant de transformation managériale pour 700 managers sur 15 ans avec une approche spécifique : Le Management par le Calme.

Je suis membre du Cercle des Innovateurs du LAB’RH.

Il a créé un outil innovant pour stimuler l’intelligence des professionnels de manière ludique et inspirée : O, le jeu de l’Ouverture®.



Mes compétences :

Communication

Coaching

Accompagnement

Formation

Falicitation

neurosciences, coaching, accompagnement, facilitat

Public Relations

neurosciences