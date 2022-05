Olivier MAGNIN

Diplômé de l’université Pierre et Marie Curie (Paris VI) en électronique et informatique industrielle, après une dizaine d’années à des postes managériaux à l’international chez Riva Group et Unisys, j'ai rejoint l'univers des technologies et solutions Microsoft en tant que Directeur de Projet puis Directeur Technique chez BDPMH UNIACCESS, avant de rejoindre Neos-SDI en 2006 en tant que Directeur Commercial.



Après 4 années à cette fonction, je participe aujourd'hui activement au développement de l'Entreprise, aussi bien sur les nouvelles offres que sur les nouvelles implantations, tant en France qu'en Europe.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Sales

Management

ERP

Technologies Microsoft

SSII

Business Intelligence

Informatique

Commerce

IT

Stratégie d'entreprise

Marketing stratégique

Action commerciale

Dynamics CRM