Olivier MAGNIN

J'ai créé en 2012 la société ValoriSanté, un cabinet de courtage en Assurance spécialisée en Complémentaire Santé et Prévoyance.



En tant que Courtier en Assurance, je propose aux Particuliers (Retraités, Travailleurs Non salariés…) des Assurances Santé (Mutuelles, Prévoyance..) parfaitement adaptées à leurs besoins.



Notre mission est très simple : « Valoriser votre Protection Santé »



ValoriSanté a sélectionné des solutions en Assurances santé personnalisables pour tous. Avec nos partenaires nous vous proposons une gamme complète de garanties.



Quelle que soit votre situation (famille, couple, célibataire, sénior, TNS, indépendant), nous avons des produits personnalisables et adaptés à vos besoins.



✔ En Complémentaire Santé (Mutuelle…)

✔ En Prévoyance

✔ En Obsèques,



Pour Chacun de nos clients nous avons une approche méthodique basée sur le conseil et l’écoute. Cette approche s’appuie sur.



✔ Une analyse de leurs besoins et de leurs attentes

✔Une étude personnalisée et sans engagement

✔Un engagement et un suivi de leurs contrats



Notre méthodologie:



Nous analysons de manière approfondie vos besoins et vos attentes et prenons en compte l’ensemble de vos spécificités (situation familiale, âge..). Nous vous proposons des produits sur-mesure que nous aurons personnalisés avec vous en renforçant certaines garanties selon vos besoins.



Notre objectif :



Notre seul objectif est de vous conseiller en vous proposant les produits les mieux adaptés à vos besoins, au meilleur prix, et offrant les meilleures garanties.



Pour tout savoir sur ValoriSanté :Array



Je suis également le fondateur de Valoricom (www.valoricom.com ) ,une agence de Conseil en communication financière et corporate spécialisée sur les valeurs moyennes qui associe l'analyse financière et la communication financière.





Mes compétences :

Conseil