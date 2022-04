François-Régis NEGRONI

Je possède plus de 20 ans d’expérience des entreprises dans le secteur des services et de l’environnement avec la connaissance des procédures et normes des grands groupes internationaux.



Responsable du Contrôle de gestion du Groupe Qualitel depuis juillet 2015.



Missions de Management de transition de juin 2013 à juin 2015:

Pour une collectivité d'avril 2014 à juin 2015

Pour une société dans le secteur de la logistique et de la DA de juin 2013 à mars 2014



Directeur du Contôle de Gestion Chez SEPUR (N° 2 de la collecte des déchets en Ile de France), société racheté par un Fonds d'Investissement en mai 2012



Directeur de Projets chez ITG



Expert Entreprises chez KPMG.



4 ans en tant que Consultant, dans le domaine financier et de la gestion de projets dans le secteur de l'environnement et du développement durable.



* 18 ans dans le groupe GDF-SUEZ chez SITA (leader mondial dans le domaine du traitement des déchets).

J'y ai exercé différents métiers tous tournés vers la finance tant en filiale qu'au siège (Contrôleur de gestion, responsable du Contrôle de gestion, DAF, secrétaire général, Contrôleur financier ou Chef de Service de la DAP (Direction de l'Amélioration de la Performance).



* 4 ans à l'international dont:

- 1an comme professeur de finance internationale à l'unversité de Réduit à l'île Maurice.

- 3 ans au sein de SITA en tant que responsable de la réponse financière des appels d'offres à l'international.

- quelques mois sur des opérations de M&A en 2010.



Durant toutes ses années j'ai appris à manager avec succès des équipes (de 2 à 15 personnes) que cela soit dans le domaine financier que de celui de l'amélioration de la performance.



Mes compétences :

développement durable

environnement

M&A

finance

Déchets

chef de projets