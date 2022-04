Titulaire des diplômes SSIAP 2 et 3, je recherche de nouveaux challenges et défis dans

les métiers de la sécurité.

Motivé et dynamique, je désire développer mon potentiel dans le domaine de la sécurité

incendie.

Tout au long de ma carrière je me suis investi au maximum dans des valeurs qui me semblent

essentielles pour exercer ce métier qui me passionne : rigueur, organisation, communication et

travail d’équipe.

Volontaire et acharné, je désire en apprendre davantage à vos côtés et souhaite en contre

partie mettre à contribution mon expérience, afin d’évoluer vers une véritable collaboration.



Didier Mahéo





Mes compétences :

Outil informatique

Maîtrise de la réglementation ERP/IGH

gstion et organisation d'équipe