Didier MAHON

Développeur autodidacte, j’ai fait mes débuts en HTML dès 1998. Fasciné par le Web, j’ai très vite évolué vers le langage PHP et les bases de données MySQL. En 2007, j’ai fait un pas de plus avec le CMS Joomla! et le développement d’extensions. Fin 2013, j’ai débuté une formation de Chef de Projet Multimédia ayant duré 7 mois. Celle-ci m’a permis d’actualiser et d’approfondir mes connaissances dans toutes les composantes de la création web : développement d’applications web et mobiles, responsive webdesign, community management, webmarketing et gestion de projets.

Très Autonome, je suis aussi ouvert aux autres et j’apprécie le travail d’équipe.



Mes objectifs

Suite à ma formation de Chef de Projet Multimédia à l’IESA, je souhaite participer à des projets qui me permettront dans un premier temps de parfaire ma pratique du PHP et notamment du développement orienté objet. Par ailleurs, j’aimerais aussi avoir l’occasion de me former à des frameworks tels Zend ou Symfony.

Enfin, je n’exclue pas d’évoluer plus tard vers le métier de Chef de Projet.





Mes compétences :

PHP

JQuery

MySQL

Joomla!

HTML5

Cascading Style Sheets

AJAX

WordPress

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

CSS 3

JavaScript