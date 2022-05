Je suis web designer, UI & UX designer et développeur front-end basé à Paris.

Je crée des produits digitaux uniques ainsi que des interfaces et des sites web efficaces et performants.



Retrouvez mes travaux en ligne:Array



Mes compétences :

Illustrator

CSS3

Javascript

Html5

Photoshop

MySQL

JQuery

Indesign CS6

PHP

Bootstrap

Ghost