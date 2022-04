Didier MALPEL

Passionné par la technique et le business, mon métier c'est de manager une entreprise qui développe des solutions innovantes pour l'industrie.



Mon expertise :

►Stratégie et développement commercial dans un environnement international

►Vente en approche multi-canaux (distribution, OEM, clients directs)

►Développement d'offres innovantes

►Management d'équipes (150 pers.) et gestion des instances représentantes du personnel

►Optimisation d'unités de production

►Maitrise d'un P&L



Mon projet c'est un poste de Direction Opérationnelle d'une filiale d'un groupe ou d'une PME, à vocation internationale dans les secteurs Environnement, Énergie, Aéronautique ou Ferroviaire, avec une problématique de développement commercial et de diversification de marché.



Ma valeur ajoutée :

►Vision stratégique et culture du résultat

►Capacité à emmener une équipe vers un développement pérenne en s’appuyant sur les forces de l'entreprise

►Expérience réussie dans l'innovation, la diversification et le développement commercial en France et à l'export



Mes compétences :

Amélioration de processus

Conduite du changement

Efficacité Commerciale

International

Développement commercial

Export

Management

Manufacturing