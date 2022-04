Didier MANDART

Fondateur et directeur de l'agence de design global HAIKU DESIGN.

Expérience confirmée et nombreuses références en design transport, design produit, graphisme et design d'espace.

Bonne connaissance en design de systèmes de transport urbain.

Compétences en analyse du besoin, design management, créativité, développement, modélisation et imagerie 3D, maquettage et prototypage, gestion de projet.



Réalisations récentes :

- Design extérieur-intérieur des tramways sur pneus Translohr, NewTL-Groupe Alstom pour les réseaux de transport des villes de : Clermont-Ferrand, Saint-Denis Sarcelles T5 Paris-RATP-STIF, Châtillon-Viroflay T6 Paris-RATP-STIF (France), Padova, Mestre-Venezia, Latina (Italie), Tianjin-Teda, Shanghai (Chine), Medellin (Colombie)

- Design extérieur-intérieur du Métro automatique léger Cityval, Siemens Mobility

- Design extérieur-intérieur du véhicule semi-collectif urbain Cristal, Lohr

- Design d'une gamme de sièges modulaires pour transport urbain, Lohr



Expert design auprès de Bpifrance

Membre du collectif Caractères-Design, http://www.caracteres-design.com

Membre et secrétaire adjoint de la FDA - Fédération des Designers d'Aquitaine

Membre du cluster CREATIF Pays Basque



Janus 2016 de la Prospective - IFD Institut Français du desgn

Trophée des Transports Publics 2014 - catégorie Design (Tramway Translohr Prime)

Etoile L'Observeur du design 2012 de l'APCI (véhicule Cristal)

Détenteur de 4 brevets Européens de systèmes liés au transport de personnes



Mes compétences :

Architecture

Créativité

Design

Design global

Design strategy

Design transport

Graphism

Graphisme

imagerie

Industrial Design

Innovation

Interior design

Mobility

Modélisation

Prototype

Prototyping

Railways

Stratégie

Strategy

SUIVI DE PROJET

Tramway

Transport

Transportation

Urban design

Transport ferroviaire

Gestion de projet