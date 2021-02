Didier-Manuel BORREGA

Il était une fois un petit garçon qui aimait beaucoup dessiner.

Un beau jour sa maman l’autorisa à aller manger des "Churros" chez sa grand-mère.

Chemin faisant, en traversant la forêt, il fit bien des rencontres, vu des lieux et des gens de toutes les couleurs, tous différents, et il trouva cela très beau.

Quand il arriva chez sa grand-mère, il voulu tout lui expliquer.

Mais elle ne compris pas et elle lui dit : « Reprends des "Churros", mi querido ».

Il alla travailler dans le vieux bistro de sa tante Germaine au cœur de l'Auvergne pour apprendre d'autres choses importantes… il y appris avec elle et ses clients… le sens du mot Partage.

Enfin, il décida de faire de la publicité, de la décoration, du design et de la communication pour montrer toutes ces choses à sa grand-mère parce qu’il pensait que des mots sans images ni dessins ne suffisaient pas à bien expliquer les choses...



Mes compétences :

Décoration intérieure

Designer d'espace

Identité visuelle

Santé

Création

Communication

Art

Advertising

Consultant

Health

Directeur Artistique