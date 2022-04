Didier MARCANT

ETANT PLUS ACTIF SUR LINKEDIN, JE VOUS INVITE A ME REJOINDRE SUR CELUI-CI :

https://fr.linkedin.com/in/didiermarcant



Fort de plus de 20 années d’expérience en informatique sur des postes d’Ingénieur Système ou de Responsable Informatique, j'ai développé de solides compétences en termes d’exploitation, de mise en œuvre et de suivi :

- garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des systèmes Windows,

- gérer les projets techniques et assurer le suivi des évolutions applicatives et techniques,

- masteriser les installations et administrer le packaging, la télédistribution, et les inventaires,

- assister et répondre aux demandes quotidiennes des différents services utilisateurs (assistance niveau 2 et 3).



De façon générale, je trouve mon bonheur à répondre aux différents besoins, en garantissant notamment le bon fonctionnement et la disponibilité des systèmes.



Mes compétences :

Microsoft virtualisation Hyper-V

MDT 2013

Microsoft Exchange Server

Microsoft Windows

Landesk

SCCM

Symantec Endpoint Protection

Windows PowerShell

VMware ESX