Didier MARCAUD

Depuis plus de vingt ans, j’ai construit mes compétences et mon savoir-faire auprès des décideurs publics et privés pour le développement des entreprises locales en tenant compte des spécificités de chaque territoire.

Mon parcours m’a permis d’œuvrer dans l’intérêt général et de contribuer au développement économique, environnemental et sociétal des territoires en m’appuyant sur mes compétences managériales, ma connaissance de l’organisation et du fonctionnement des entreprises publiques et privées, mais aussi de mes capacités relationnelles à créer des réseaux de confiance et de proximité autour d’élus et de dirigeants d’entreprises.



Mes compétences :

Relations Publiques

Direction de projet

Coordination de projets

Relationnel

Gestion de projet

Animation d'équipe

Leadership

Management

Administration réseaux

Conduite de projet