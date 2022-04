Didier MARCHANT

Depuis déjà une année, en formation Arcadre : Pour devenir responsable en management d’unité et/ou de projet - au cesi Orléans. En cours de rédaction du projet collectif ( Agrandissement d'une école à Fondettes, avec 4 autres étudiants) avant de se lancer dans la réflexion et la rédaction du projet individuel.

Soutenance du projet collectif, le mardi 25 novembre 2014, satisfait du résultat, nous aurions pu avoir une meilleure note avec un peu plus de réflexion.

Maintenant travail sur le projet individuel.



Dimanche 14 Juin 2015 16 h 30

Je viens de terminer la présentation pour ma soutenance de mardi, grosse fatigue! Encore un peu de travail sur le discours d'accompagnement et quelque soit le résultat j'ai passé une année d'apprentissage sur la gestion de projet et franchement il faudrait plus de monde qui suive ce genre de formation.