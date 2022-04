Passionné par la Mode, Didier MARDER a toujours évolué dans l'univers des marques et des produits Haut de Gamme et Luxe.

Après des débuts dans la cosmétique Grande Consommation sur le développement de senteurs, il a évolué vers la direction stratégique Collection et Distribution de marques anonymes puis de marques en plein renouvellement (MUGLER ou CHRISTIAN DIOR).

Il a ensuite participé à la relance globale de la marque GIVENCHY au sein du groupe LVMH (PAP et Accessoires) avant de prendre la direction du repositionnement de la marque EMMANUELLE KHANH en tant que Directeur Général.



Mes compétences :

Luxe