Shahina CASSAM CHENAI

J'ai travaillé plus de 5 ans dans l'organisation de salons professionnels chez Reed Exhibitions en tant que responsable commerciale internationale.



4 secteurs d'activités, 10 salons à l'année, 100 clients et 3000m².





COMPETENCES PROFESSIONNELLES

• Business Development & Vente B to B: Prospection active avec un esprit chasseur, mise en œuvre de stratégies commerciales et processus de ventes, gestion d’un portefeuille de clients au travers de divers secteurs d’activité. Fidélisation. Recherche constante d’apport de valeur ajoutée aux clients et de développement de nouvelles opportunités business en s’appuyant notamment sur une parfaite compréhension des problématiques et du système décisionnel du client. Vraie culture du résultat et de la satisfaction client.

• Gestion de Projets / Evènements & Relations Clients : Aptitude à collaborer avec des interlocuteurs de tous profils et de haut niveau. Forte compréhension des environnements métiers techniques (monde de l’optique). Actions en gestion de projets multiples en tant que véritable coordinateur/chef d’orchestre entre les équipes salon, les services techniques et les clients.

• Industries: Optique, Agroalimentaire, Hôtellerie-Restauration, Equitation, Immobilier d’entreprise, Communication Visuelle







Mes compétences :

Organisation d'évènements