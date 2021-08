Didier MARGUERIE

Animé par la volonté de promouvoir une prise en soin centrée sur le résident - ses besoins, ses attentes, ses envies - j'ai décidé de rejoindre le secteur médico-social afin de partager ma vision du bien-vieillir en EHPAD et d'y contribuer par l'intermédiaire d'une personnalisation de l'accompagnement et d'une éthique du "Care". Il s'agit de mettre en oeuvre une démarche volontariste et positive définie sous le terme générique de "bientraitance" au sein d'établissement accueillant des personnes en situation de grande fragilité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Management

Ressources humaines

Bureautique

Réactivité

Gestion de la qualité