Didier MARHOFFER

Plus de 20 ans d'expérience en tant que Manager



Business development – Sales Manager

➢ Key Account Management – développement de clients cibles et stratégiques (OEM’s, Transport, Energie, Industrie Packaging….).

➢ Analyse, reporting des informations du marché dans le cadre du marketing industriel (SWOT…analyse de la concurrence..).

➢ Mise en œuvre de stratégies pour le développement des ventes

➢ Prospection, acquisition, développement de nouveaux clients.

➢ Expérience de la vente en B to B

➢ Expérience dans des projets transverses.

➢ Expérience avec des équipes pluriculturelles.

➢ Compétences techniques en métallurgie.

➢ Négociation, suivi des contrats cadres .

➢ Bilingue: allemand – français. Anglais: très bon niveau.



Expérience dans les secteurs : automobile - transport - énergie - emballage - industrie de transformation.

Zones d'activités : Europe - Middle East - projets transverses avec la Chine - Inde - USA.