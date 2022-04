Didier MARRE

De septembre 2008 à mars 2013, Directeur des Achats groupe dela société MARIE BRIZARD et ROGER (4 usines en France et 2 en Espagne)



2007/2008 Directeur exploitation de l'usine de Sirops et de liqueurs de la Société EYGUEBELLE



Juin 2004 à fin Février 2007: Directeur d’exploitation de TRIDEX SA (60 personnes)

- environnement,logistique, co-packing



2001 à FIN JANVIER 2004 Directeur de l’unité de production (60 personnes)

BERGER SA de 77127 Lieusaint (Groupe MARIE BRIZARD)

Production de Sirops et de Pastis (marques propres et marques de distributeurs)



1995 à 2001 Responsable des Achats

Groupe MARIE BRIZARD (7 usines)

Intégration et synergie entre le service des achats du groupe BERGER et celui du groupe MARIE BRIZARD



1979 à 1995 Responsable des Achats

Groupe BERGER (5 usines)

Achats et approvisionnement de matières premières et de services pour des usines de :

- production de sirops et spiritueux (sucres, jus de fruits, emballages et arômes)

- élaboration de Champagne et vin mousseux



Mes compétences :

Achats