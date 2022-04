Gilles MARRE

Mon Experiance;



01/08/2015 a Aujourd’hui AREVA OL3 en FINLANDE Electricien Superintendent



Responsable du montage des instalations Electrique tirage des Cables HT BT Contrôle raccordements

Organisation des rapports analyse et interprétation du cahier des charge et mise à jour des plans. Ajustement et mise en place des modifications nécessaires. Contacter les représentants de l'entrepreneur sur le Site. Jetions des sous traitant



 15/02/2015 – 30/06/2015 AIR LIQUIDE France. En NORMANDIE I&E Superintendent Project CRYOCAP

Responsable du montage et supervision sur site, liée aux activités de l'Instrumentation et Electricité. Pause des chemins de câbles, passage des câbles BT et MT Instrum, raccordements. Supervision installation Instrument marchaling DCS system.

Supervision installation et connections de 6Celuylles 6.6Kv Installation des tableaux de distribution et raccordements

Organisation des rapports analyse et interprétation du cahier des charge et mise à jour des plans. Ajustement et mise en place des modifications nécessaires. Contacter les représentants de l'entrepreneur sur le Site. Jetions des sous traitant





15/06/2014 au 31/12/2014 Air Liquide en POLOGNE I&E Superintendant

Responsable du montage et supervision sur site, liée aux activités de l'Instrumentation et Electricité. Installation des armoires électrique MV 10kV 400v 690v e t DCS dans I&E bulding. Installation des chemins de câbles primaire et secondaires raccordement Câbles 10kV, passage des câbles et raccordement des armoires et des Transformateur 10kV, 690V, et 400V. En charge du precommissionint et commissioning.

Organisation des rapports analyse et interprétation du cahier des charge et mise à jour des plans. Ajustement et mise en place des modifications nécessaires. Contacter les représentants de l'entrepreneur sur le Site. Jetions des sous traitant









01/02/2014 to 15/05/2014 CMI Belgium instrumentation Superintendent project ARCELOR MITTAL in CANADA



Responsible for erection and supervision on site related to the activities of Instrumentation and Installation. Management of Cable pooling and Connection of Junction Box, and Instrument of DCS system. Equipment for an Aluminum line for ARCELOR MITTAL in Canada. Management of 30 persons.

Organization reports Analyzing and interpreting the work contract documents, Seeking any necessary additional details. Contacting the contractor’s representative at the Site.



11/2011 - 30/11/13 TECHNIP Electrical Superintendent project KONIAMBO Nouvelle Caledonia

Responsible for erection and supervision on site related to the activities Electrical

For on Power Station. Management,of 180 persons.

4 Substations, 2 Diesel generators 6000KVA, 2 turbines mix Rolls Roy 56MW / 15kV, 2 Steam Turbines 163.888MW / 15kV, and transformers associate. 2 IPB and 2 GCB.Cable tray, Cable pulling, connections, ext.

Organization rapports Analyzing and interpreting the work contract documents, seeking any necessary additional details; contacting the contractor’s representative at the site;



07/2006 – 11/2011 SAIPEM-SA Electrical and Instrumentation Superintendent Project OML 58 TOTAL UPGRADE NIGERIA

Responsible for erection, management of 250 persons supervision on Site related to the activities electrical (Transformers 20KV MCC400V HV panel 6.6KV Cables 2 Substations ext) Organization rapports Analyzing and interpreting the work contract documents, seeking any necessary additional details; contacting the contractor’s representative at the site;

Responsible for the erection supervision on Site related to the activities in the electrical field;



09/2004 – 07/2006: SAIPEM-SA Department Estimation ELECTRICAL

Participation of all electrical estimations and principally estimation for OML 58



05/2004 – 08/2004: STOLT OFFSHORE Project AMENAM II IN PARIS

Preparation for Amenam 2 Project reception des equipments





04/2002–04/2004: STOLT OFFSHORE NIGERIA ELECTRIC