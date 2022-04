Didier MARTIN

Diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire du Decs, j'ai débuté mon parcours professionnel chez Arthur Andersen puis suis devenu Responsable de la Consolidation du groupe Matra; outre la consolidation, je suis également spécialiste du reporting, du contrôle financier dans des sociétés françaises ou internationales. En effet, j'ai été pendant trois ans contrôleur financier d'un groupe industriel de PME de climatisation Franco-Finlandais, Halton/Anemotherm; mes expériences récentes de consolideur dans des sociétés aussi variées que la Compagnie générale des Eaux, Ipsos, Domusvi et Lalique me confèrent une bonne maîtrise des techniques et des logiciels de consolidation et une bonne connaissance des normes IFRS.Je parle couramment anglais et ai de bonnes bases en allemand. De 2009 à 2017, je suis devenu responsable de la consolidation et du reporting du groupe SABENA TECHNICS qui réalise la maintenance des avions et participe activement aux budgets, business plans. Ce groupe de 3000 personnes regroupe 20 sociétés en France et à l'étranger.



J'aime les défis, allie rigueur, créativité,capacité d'adaptation, ai des goûts éclectiques



Mes compétences :

Consolidation

Reporting

Normes IAS/IFRS

Analyse financière

Fiscalité

Comptabilité

Sens de l'humour

Consolidation Reporting

Microsoft Excel

International Financial Reporting

budgets

Microsoft Word

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Hyperion

Forecasting

Audit