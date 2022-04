Didier MARTIN

J'ai souvent fait preuve de persévérance. Je m'adapte facilement aux nouvelles compétences à acquérir afin de mener à bien les missions qui me sont confiées.



C’est en complète autonomie que j’ai acquis mes connaissances dans le domaine de la télévision numérique ainsi que ma maîtrise de l’anglais.



Je recherche un poste au sein duquel je puisse exploiter mon cursus technique, mon sens du service, mes compétences en anglais et mes années de contact clientèle et fournisseurs. Idéalement, il s’agirait d’un poste d'ingénieur pré-vente et/ou support dans un environnement international.



Mes compétences :

DVB

Test

Télécommunications

Contact client

Relations clients

Adaptabilité

Support client

Esprit d'équipe

Traduction technique

Traduction anglais français

Synthèse rédactionnelle

Support technique

Rédaction technique

Service client