Didier MARTINEZ

Acteur majeur pour le déploiement de la stratégie du Services Clients.

Propose de traduire la stratégie de services en objectifs spécifiques; choisi et priorise les projets et les efforts d'amélioration pour un impact maximal et convertir ainsi cette stratégie en actions efficaces et en résultats sur le chiffre d'affaire et sur les marges. Habitué à travailler dans un contexte international dans des domaines de technologies avancées et avec des équipes techniques et administratives variées.





Mes compétences :

SAP

Operations Management

Management d'équipes

Customer Service

Système Qualité

Service Clients

Quality Assurance

Process Improvement