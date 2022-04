Jean-Michel MARTY

Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours cherché à évoluer professionnellement. Au départ Technicien support, ensuite Responsable technique, puis Administrateur système pour être aujourd'hui Ingénieur études et développement.



J'ai acquis à travers mon parcours professionnel et les différentes formations, des compétences techniques informatiques et des capacité managériales. Mon dynamisme, ma capacité d'adaptation et mon investissement dans les projets ont toujours été reconnu et apprécié.



Mes compétences :

Windows

Exchange

Linux

HTML

Python

UML 2.0

PHP

JAVA / J2EE

SQL

Microsoft office

Merise

Judo

Éclipse