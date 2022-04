Didier MASCOLO

Issu de famille modeste, curieux et ouvert, je suis l'exemple de la mobilité sociale et professionnelle.

J'ai pris des risques professionnels très tôt pour avoir des expériences variées ( pas toujours positives) et tenter de gravir l'échelle sociale.

D'un niveau d'étude de BEP j'ai repris à 30 ans tout mon cursus pour obtenir un bac littéraire puis une licence de sociologie.

Cela m'a permis de oomprendre les enjeux des groupes et des individus à travers leurs discours ou leurs comportements. Au départ frustré des études, mon parcours m'a convaincu sur la possibilité de faire évoluer les potentiels.

Ma plus belle expérience est d'être retourné dans mon lycée professionnel d'origine en tant que conseiller d'éducation et d'administration.

Aujourd'hui responsable pédagogique dans un CFA je souhaite évoluer vers un poste de directeur adjoint dans un structure dynamique et ouverte.



Mes compétences :

Curiosité

Ecoute