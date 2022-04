Didier MATTEI

Plus de 10 ans d’expérience sur Windows Serveur.

• Spécialiste en Migration de site et exploitation de site.

• Expériences dans différents secteurs : Industries, Assurance…

• Bon sens de communication et planification (en français et anglais).

• Autonome et adaptation rapide.



DOMAINES DE COMPETENCES

Pilotage de projets

• Chef de projet

• Management d’équipe

• Gestion de prestataires de services.

• Etablissement de cahier des charges

Niveaux d’interventions et méthodologies

• Conception générale et détaillée

• Création de prototype

• Plan de test, recette et suivi de recette

• Paramétrage et Implantation

• Mise en production

• Performance et tuning .

• Formation&Support utilisateurs



Mes compétences :

IT Migration Management

ITIL

IT Management

Change management/conduite du changement

PRINCE2 "Foundation & practitioner"

Windows server

Incident Management