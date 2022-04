Sylvain MARTIN

Passionné par la recherche et développement depuis mes études, j'ai débuté ma carrière dans ce domaine en tant que développeur produit dans le secteur des boissons où j'ai officié pendant 5 ans.



Après avoir travaillé pour un embouteilleur majeur de la grande distribution je suis arrivé au sein de la société Orangina-Schweppes.



Même si ma formation initiale et mon métier ont trait en premier lieu au développement de produit, je porte également un grand intérêt pour tous les aspects d'amélioration que peuvent comporter un service recherche et développement (amélioration et recherche de nouveaux produits, matières, méthodes, processus...)



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche et Développement

Analyse sensorielle

Législation

Développement boissons