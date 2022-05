Mickaël MOGÉ

Je possède une expérience de plus de 8 ans dans l'informatique, l'environnement industriel, bancaire et la résolution de problèmes informatiques de différents niveaux ainsi que de la gestion de projet informatique et de conformité dans un périmètre national et international.



Atouts:

Gestion d’un portefeuille Infra./Appli regroupant les domaines de gestion d’Incident, Changement, Problème et Projet sur plus de 40 Codes Applicatifs

Construction et Pilotage des réunions du CAB

Gestion de crise et Task Force

Responsable du pôle Changement

Management Transversale des équipes Françaises

Formation utilisateur et remontée technique au niveau 1 afin de améliorer les performances du Helpdesk

Relation avec le business et compréhension de ses volontés

Administration et compréhension ITIL

Gestion et résolution des incidents Infrastructure de tout niveaux

Anglais Opérationnel



Certifications:

- ITILV3

- Prince2



Mes compétences :

SQL

Informatique

Gestion de projet

ERP

Ponctuel

UNIX

Microsoft Windows

Linux