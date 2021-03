Didier MAYER

Expériences précédentes:



2016: Ajout de la fonction de directeur des systèmes d'information pour les entités Siemens de Peterborough (Canada), Sonderborg (Danemark) et Dalian (Chine).



2010: Ajout de la fonction d'adjoint au directeur des systèmes d'information pour la Business Unit Process Automation



De 1994 à 2009:Multiple intégration de sociétés dans SAP en tant que directeur de projet (Danemark, Pays Bas, Croatie, France, Chine).



Network Administrator Siemens Production Automatisation

January 1989 – February 1994 (5 years 2 months)

Build and administrate the LAN, WAN and server insfratructure.



IT developper Siemens Production Automatisation

January 1986 – December 1988 (3 years)

Developpe the production management system.



Production technician Siemens Production Automatisation

July 1979 – December 1986 (7 years 6 months)



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite du changement

IT management

SAP

Industrie 4.0

Stratégie industrie 4.0 et digitalisation