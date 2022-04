Didier MENDEZ

20 ans d'expérience dans le milieu industriel et plus précisément dans le Semi-Conducteur m'ont permis d'exercer des fonctions d'encadrement, de gestion et de coordination.

Tout au long de ce parcours professionnel, fortement sensibilisé à la culture qualité dans mon entreprise, ,je n'ai cessé, au-delà de mes objectifs, de me préoccuper de la Qualité de service et de l'Amélioration Continue.

Ayant "validé"cette expérience par un diplôme en management de la qualité du service, j'ambitionne maintenant de travailler dans la Qualité .

-analyser ou simplifier des processus

-mener un audit

- aider à la certification

-déployer les outils lean

-être force de proposition dans le cadre de l'amélioration de la qualité

- sensibiliser et former des personnels ...

Sont autant de compétences que je saurai mettre en oeuvre dans mon nouvel environnement professionnel.

Ma curiosité naturelle m'ayant aussi amené à m'intéresser aux nouveaux enjeux économiques (politique de santé et de sécurité, politique environnementale ) j'ai étendu mes connaissances en étudiant les normes et référentiels QSE ( OHSAS18001,ISO 14001..) et en me formant aux méthodes de résolution de problèmes touchant l'hygiène, la sécurité ou l'environnement.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Dynamisme

Ecoute

Inspection

Lean

Outils qualité

Qualité

Relationnel

Sociabilité