Didier MENGIS

J'ai 39 ans je suis originaire de l'Est de la France, région Alsace.Mais je réside en Thailande depuis bientôt 3 ans, quand je ne travaille pas en Afrique.



J'ai toujour été attiré par les sapeurs pompiers. Je me suis orienté vers une branche de la sécurité.



A 21 ans je m'engage chez les Sapeurs Pompiers de Paris (armée de terre) pour 5 ans. A la 6ème et 16 ème compagnie d'incendie, 3 ème Groupement.



A l'issue de mon contrat, je me présente au concour de Sapeur Pompier Professionnel,que je réussi et je suis recruté par le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Je me spécialise dans la protection respiratoire et les risques technologiques.(Chimiques et radiologiques) et l'enseignement des gestes de secours, à mes collègues sp ou au grand public,en plus des activitées opérationelles.



En 2009 se présente l'opportunité de travailler en Angola pour STAPEM OFFSHORE ANGOLA dans la domaine de la maintenance sécurité. Basé à LUANDA j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs offshore et oneshore, à travers l'ANGOLA. J'y ai passé trois années.



Depuis Avril 2012 je travaille comme contracté (GEOS International) pour PREZIOSO CONGO comme superviseur HSE, sur le champ pétrolier de Total, N KOSSA.



Fin 2012 et début 2013 j'ai assuré l'intérim du chef de département QHSE Prezioso Congo, et participé à la préparation d' un important projet offshore; les travaux de la torche du FPU NKP.

Je suis maintenant de retour sur la champ N'Kossa pour la supervision HSE des équipes de PREZIOSO et ROPETEC (cordistes), où nous travaillons en communs sur la torche du FPU NKP.



Depuis le mois de mai 2013 j'occupe le poste de chef de projet, pour les travaux sur torche du FPU NKP au Congo , pour PRZEIOSO Congo.

C'est un projet unique et une première mondiale!

Il s'agit travaux de décapage à l'UHP, à l'abrasif et d'application de peinture, suivi d'un habillage de la structure par une "Passive Fire Protection" (matelas de protection thermique/incendie).

Tous ces travaux se font uniquement sur corde et sous une torche allumée!

La gestion de ce projet est très particulière et pointue.

L'aspect HSE et les analyses de risques poussées au plus haut point. L'aspect multi-culture est aussi extrêmement enrichissant. De personnes de nombreuses nationaliés interviennent sur ce projet.

Je suis basé à Pointe Noire au Congo , mais je me rends chaque semaine sur ce site offshore pour superviser nos équipes, suivre l'avancement veiller au bon respect des règles HSE et rencontrer le clients et tous les inervenants.



Mes compétences :

Secourisme

Safety

Offshore

Pompier