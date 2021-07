Raoul Mengis

Actif dans le domaine de la formation, Senior Web trainer instructor, et développeur sur différents systèmes d'exploitation depuis 1980. Pragmatique et inconditionnel du monde Open Source, il développe sur la plate-forme Linux depuis 1992. A l'aise dans les bases de données ainsi que sur les tableurs de différents OS grâce à sa longue expérience. Concernant le domaine IT, il s'est spécialisé dans la sémantique du Web2.0 / Web 3.0 ainsi que la mise en place de serveurs Linux.



-1-Computer

Depuis sa création en 1985 la société -1-Computer basée en Suisse Romande, France et Italie a pour principal objectif de trouver des solutions innovantes et de rester ainsi à la pointe de la technologie aussi bien au niveau hardware que software. En tant que prestataire SaaS (Software as a Service) 1Computer fournit des applications en ligne, en prenant en charge toute l'infrastructure informatique et les services de support nécessaires. Active aussi bien dans la vente et l'installation de serveurs que dans la Ra&D et la formation, la société 1Computer compte sur une équipe dynamique spécialisée depuis de nombreuses années dans le domaine de l'Open Source.



EAIA.IO https://eaia.io

Un système révolutionnaire. Entièrement sécurisée cette application Web permet la gestion de contacts, d'adresses, d'informations. Nombre de rubriques et de groupes sans limites.

La génération de QR-Code permet de retrouver facilement toutes les informations très rapidement.



MyHappy https://myhappy.ch

Entièrement révolutionnaire une solution Web qui permet la gestion de la satisfaction. Pour un usage aussi bien privé que pour les entreprisses. Permet d'obtenir un évaluation neutre et indépendante sur un produit, un article, une personne ou une activité.

La génération de QR-Code facilite la mise en place des évaluations.

Statistique et tableaux automatique.



Pourquoi suis-je sur VIADEO ?

A titre professionnel, pour trouver de nouveaux clients et de nouvelles missions, de nouveaux partenaires.