5, Allée Corps Franc Pommiés

33290 PAREMPUYRE Téléphone 06-86-45-88-22

Email didier.menneteau@neuf.fr

Didier MENNETEAU

État civil

Situation de famille :

 Nationalité : Français

 Age : 52 ans

 Marié, 2 enfants

 Lieu de naissance : La Rochefoucauld (Charente)



Expérience professionnelle

1983 - 1988 SPRAGUE FRANCE 37 - TOURS

Technicien d’étude, de développement et méthode produits



1988 - 1989 SPRAGUE TAIWAN TAIWAN ROC

Appui technique de lancement en fabrication produits



1980 - 1990 SPRAGUE FRANCE 37 - TOURS

Responsable produits et soutien technique de la force de vente



1990 - 1992 ABB Service 33 - BORDEAUX

Technico-commercial itinérant : Réparation, vente produits moteurs et variateurs électrotechniques (intervenant sur 12 département) , CA : 15 MF.

Correspondant Qualité (Certification ISO 9002 et ISO 14000).



1993 - 1997 ABB Service 33 - BORDEAUX

Technico-commercial sédentaire: Offre, devis, lancement atelier et négoce.

Remplacement et appui chef d’atelier réparation moteur.



1998 - 1999 ABB Service 33 - BORDEAUX

Responsable régional Contrats de Maintenance: Gestion, promotion et ventes de contrats « TOTAL MOTORS MANAGMENT ».



1999 - 2001 ABB Service 33 - BORDEAUX

Responsable régional Contrats de Maintenance:

Promotion et ventes de contrats « TOTAL MOTORS MANAGMENT ».

Responsable d’un centre de profit. Gestion administrative et technique de techniciens (spécialiste en maintenance prédictive), intervenant sur 24 départements géographiques.

Développement des outils de maintenance préventive (MAO machines tournantes, Analyses vibratoires, Thermographie infrarouge, Analyses d’huiles, mécaniques et diélectriques…).

Mise en place des plans de maintenance contractuels. Mise en place et administration du progiciel de GMAO MAXIMO en connexion avec les clients sous contrat.

Mise en place et suivi des contrats de maintenance forfaitaire sur parc d’équipements de machines tournantes électriques, intégrant la maintenance prédictive, préventive et curative.



2001 - 20012 CEGELEC 33 - BORDEAUX

Chargé d’affaires : Sous la responsabilité du Chef de Centre, management d’une équipe de 15 personnes d’atelier et de travaux extérieurs composée d’un chef d’atelier, de 2 experts techniques, chefs de chantier et de mécaniciens et electrobobiniers. Gestion des locaux.

Etablissement des expertises, offres et devis, traitement et planification des commandes jusqu’au paiement (2M€)

Gestion des affaires grosses machines électrotechniques.

Visites commerciales et de prospection en clientèle Grand Sud-Ouest

Correspondant qualité (ISO 9001) du site pendant 5 ans.

Développement des activités maintenance transformateurs et alternateurs en centrales hydrauliques et de l’activité mécanique locale.



Formation scolaire 1977 BEP et CAP Electrotechnique

1979 CAP Dessinateur en construction électrique

1980 BAC F3

1982 BTS Electrotechnique au Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux



Formation professionnelle Formations techniques (Variateurs, machines tournantes électriques…)

Communication et management (Analyse transactionnelle).

Animation de réunions et cercles de qualité

Gestion de la maintenance.

Administration sur GMAO (MAXIMO, MP2 DATA STREAM AQ Manager etc...)

Visual Basic et outils de micro-informatique.

Chargé d’affaires confirmé (Cegelec University).



Langues Anglais courant