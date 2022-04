Gérant depuis 2000, je commercialise et développe des progiciels de gestion avant tout destinés aux entreprises dans le secteur de l'installation et de la maintenance.



Ces progiciels de gestion conçus depuis plus de 20 ans n'ont cessé d'évoluer et de s'enrichir de fonctionnalités essentielles aux besoins de nos clients.



Mes compétences :

Conseil

PICK

UNIDATA

HTML

UNIVERSE

CSS

PHP

JavaScript

D3