Didier MÉTAYER

Je suis à la recherche d'un poste de « Technicien ou dessinateur d’études en construction bois ».



Disposant d’une longue expérience de 17 années sur les chantiers et en bureautique dans le domaine de la menuiserie bois, aluminium et PVC ainsi qu’en miroiterie et l’aménagement en Placoplâtre, J’ai souhaité évoluer dans le secteur des études de la construction. Ainsi, j’ai obtenu mon titre professionnel de « technicien d’études en construction bois » de niveau IV en 2014 suite à une formation de 10 mois à l’AFPA de GAP.



Grâce à cette formation et des mises en situation dans différentes entreprises, j’ai pu mettre en œuvre plusieurs projets pour lesquels j’ai dû procéder à différents métrages et chiffrages. J’ai acquis une bonne expérience dans la lecture de plans, l’utilisation de logiciel de DAO-CAO comme Auto-CAD et CADWORK. J’ai également utilisé le logiciel MD BAT pour le calcul des résistances de matériaux. Toutes ses expériences m’ont permis d’être autonome, rigoureux, et surtout de posséder un bon esprit d'analyse et le goût du travail en équipe.





Pour me joindre :

Mail : didier.metayer.pro(at)gmail.com



Mes compétences :

Résistance des matériaux

Dessin technique

Étude de prix

Organisation du travail

Dessin 3D

Cadwork

MD BAT

Microsoft Word

Microsoft Excel

AutoCAD