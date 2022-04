Didier MIMOUNI

Depuis Octobre 2011, VP Products & Innovation , en charge de la stratégie Produits, de la gestion du portefeuille d'offres et des actions d'amélioration de la compétitivité et qualité, de la R&D, industrialisation et du cycle de vie, incluant le soutien.

Organisation intégrée en Novembre 2015 au sein de GE Energy management.



De Mars 2008 à Septembre 2011, Director Technology Processes - Amélioration des processus et de la performance opérationnelle de la R&D (2000 ingénieurs - 30 sites) Alstom Power - Zürich



De début 2006 à Février 2008: CTO EADS Defence and communications systems. Large Defense and Security integrated systems.



De 2001 à fin 2005, Head of Systems Engineering - EADS ISR (systèmes de surveillance aéroportés: drones, avions de mission,...).



De fin 1989 à fin 2000: Dassault Aviation: Ingénieur système, chef de projets, Export.



Mes compétences :

CTO

Défense

Energie

Innovation

International

Sécurité