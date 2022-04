Didier MISSER

Formateur interne dans l'entreprise CESBRON DALKIA basé a la MOTHE-ACHARD

Je forme les techniciens a la conduite en sécurité : formation chariot automoteur T3

formation conduite en sécurité nacelles 3A et 3B

formation montage échafaudages et travail en hauteur

formation PRAP gestes et postures

je suis membre du CHSCT

je suis CQSSE région atlantique (contrôleur qualité santé sécurité environnement)

je suis magasinier



Mes compétences :

Animation de formations

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Rigueur