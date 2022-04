Didier MOLINS

Depuis 17 ans j'exerce des fonctions commerciales et d'encadremment commerciales dans un environement de prestations de services. Ces expériences m'ont amené à diriger des centres de profit et plus largement des régions opérationnelles.



En 2006, j'ai intégré la Direction des Ventes et des comptes Nationaux de Kelly France sur une fonction transverse de responsable d'animation des ventes. Mon rôle a été d'encadrer, de former et de coacher la force commerciale de l'entreprise.



Depuis 2010, j'ai repris la Direction des ventes et des comptes Nationaux et je suis membre du Comité de Direction.

Mon équipes est constituée de 5 Responsables Grands Comptes. Nous sommes chargés de conquerir et développer les Accords cadres ayant une dimension Nationale ou Europeenne. J'assure en parallele le relai de ces comptes au niveau EMEA.



Mes compétences :

Management

Commercial grands comptes

Directeur des ventes

Directeur commercial

Gestion de projets

Formation vente

Grands comptes

Direction des ventes

Direction commerciale