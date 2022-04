Didier MONFORT

Bonjour ,

je suis actuellement sur Paris ,responsable technique dans une clinique du groupe Ramsay.

sur ce poste depuis 10 ans.établissement Ramsay gds(13 blocs opératoires ,une stérilisation ,100 chambres et 30 box ambulatoires).

de formation électricien frigoriste et climatisation. je gére de facon autonome la continuité de service d'un établissement hospitalier privé en supervisant la maintenance des différents équipements techniques et immobiliers, avec l'aide d'une équipe technique ,informatique, bio médical et des prestataires de services.

forte capacité d'organisation , trés bonne analyse des consommations d'énergies. trés bonne connaissance du traitement de l'air des blocs opératoires.