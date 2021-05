Laetitia BINOIST

Mes compétences :



- Connaissances en droit du travail et sur le marché de l’emploi (métiers, formations, acteurs du marché...)

- Définition de poste et élaboration de référentiel de compétences

- Mise en œuvre d’une stratégie de recrutement : sourcing et chasse sur tous types de fonctions

- Maîtrise des techniques d'entretien et d'évaluation - Certifiée pour l’utilisation d’inventaires de personnalité (PerformanSe et SHL)



Consultante rh

Ressources humaines

Recrutement IT

Recrutement par approche directe

Recrutement

Web 2.0

Recrutement cadres

Droit du travail

Conseil en recrutement

Gestion de la relation client