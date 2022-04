Didier MONICA

Avec plus de 30 d'expériences professionnelles variées tant en fonction qu'en type d'activité, je cherche des missions (courtes ou longues) qui ont un sens et pour lesquelles je peux apporter toute ma valeur ajoutée.



je pense notamment aux services RH de plus en plus sollicités en mode projet pour répondre à des besoins de plus en plus variés. Comprendre les métiers est un de mes atouts, résultants de mon parcours riches en variétés de postes et de secteurs. Par ailleurs, ma dernière expérience de plus de 10 en tant que responsable de service AMOA-MOA a affuté mes compétences de pilotage et de gestion en mode projet.



Je ne suis pas un expert au sens strict du terme mais j'ai de nombreuses capacités et expériences indispensables à la réussite ou, a minima, à l'avancement de projet de développement et/ou de transformation.



Mon pragmatisme, ma capacité d'adaptation, ma résistance au stress, mon sens de l'écoute et de synthèse, ma recherche permanente d'efficience, mes valeurs de management humaines et déterminées facilitent mon intégration rapide et opérationnelle.



Je suis un facilitateur de solutions renforçant les partenariats avec notamment mes anciens employeurs, mais aussi directement avec des porteurs de solutions d'édition, d'accompagnement aux changements et de teambuilding spécifiques autour de la photographie et de la découverte du vin par exemple.



Je mets ainsi en œuvre mon « ADN du service et de la satisfaction client » au travers des diverses opportunités de missions de découverte du besoin, de challenge de solution ou d’organisation, d’efficience opérationnelle par les processus, de mise en relation d’affaires, d’accompagnement au changement et de management.



Je réponds à tous types de demandeurs dès les TPE-PME.



Il n'y pas de petits projets pour moi, alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Conseil

Assurance

Informatique

Conduite au changement

Schéma directeur

DSI

Système d'information

Gestion de projet

Management

Formation

Banque

Assurances

Analyse

Risk Analysis

Franchising

Point of Sale

Back Office

Financial Analysis

Business Development

Cash Management

Budgets & Budgeting

Return on Investment

Pre sales

en Management

Manager - Project Management -Coach - Sophrologue

Méthodologie projet (agile, cycle en V)

Adaptabilité - Résilience - Bienveillance - Ecoute

Accompagnement aux changements - Gestion des perfo