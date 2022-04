Annonce parution du livre de Didier MONTET

Commande internet : Edilivre.com

Tarif papier : 15 Euros

Tarif télédéchargeable : 4,90 Euros



Titre : Les vraies-fausses informations de l’alimentaire

Extrait du livre sur ce site, mot clé : alimentaire



Sommaire du livre

1. L’auteur...........................................................

2. Avertissement au lecteur.................................

3. Avant-propos...................................................

4. L’aliment et le règlement européen 178/2002.

5. Missions des autorités sanitaires nationale et européenne.......................................................

6. La traçabilité....................................................

7. Les crises alimentaires : La grippe du poulet, la vache folle, les dioxines..................................

8. Les Organismes Génétiquement Modifiés OGM....................................................................

9. L’allergie.........................................................

10. Les Omega 3 et le cholestérol.......................

11. Les bactéries et les probiotiques....................

12. Les additifs.....................................................

13. Les Vrais risques............................................

14. A l’étranger et dans les pays les plus pauvres....................................................

15. Le Bio au secours des consommateurs..........

16. Les appellations d’origine..............................

17. Conclusion.....................................................

18. Questions et réponses les plus souvent posées par les consommateurs.............................



Mes compétences :

Biotechnologie

Sureté